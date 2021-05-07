Roma'da forma giyen Darboe hikayesiyle takdir kazandı
07.05.2021 09:53
UEFA Avrupa Süper Ligi'nde geçtiğimiz gün Manchester United ile karşı karşıya gelen Roma, turnuvaya veda eden takım olurken, mücadele içinde eşine az rastlanır bir hikaye barındırıyor. İtalyan ekibinde forma giyen 19 yaşındaki Ebrima Darboe'nin, zorluk dolu hayatından sonra Avrupa'nın dev kulübüne rakip olmaya kadar varan hikayesi, inancın örneği oldu.
Sadece 5 sene önce Libya'da mülteci kampından İtalya'ya bir başına gelen 19 yaşındaki Ebrima Darboe, hikayesiyle maçın önüne geçti.
5 SENEDE DEĞİŞEN HAYAT
14 yaşında Libya'da bir mülteci kampından, tek başına İtalya'ya geldi Darboe. Roma'nın dışında sakin bir kasabada yaşayan İtalyan aile ona sahip çıktı. Küçük Darboe'nin futbol sevgisi ona Çizme'nin efsanevi kulübü Roma'nın kapılarını açtı. İlk profesyonel maçına geçen hafta Serie A'da Sampdoria karşısında çıktı genç futbolcu. İkinci maçı ise dünya devine karşı oldu. Manchester United karşısında 30. dakikada oyuna giren futbolcu, mülteci kampından ayrıldıktan 5 sene sonra Avrupa Süper Ligi yarı finalinde forma giymiş oldu.
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