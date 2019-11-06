Roma'da Göbeklitepe konferansı

İtalya'nın başkenti Roma'da, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Göbeklitepe Ören Yeri ve Göbeklitepe kültürünü ele alan konferans düzenlendi.

2019 Göbeklitepe Yılı münasebetiyle Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Murat Salim Esenli, Göbeklitepe'nin bilindiği kadarıyla dünyanın ilk tapınağı olduğunu belirterek, bilim insanlarına göre buranın keşfinin, insanlık tarihini tamamen değiştirdiğini söyledi.

Aynı zamanda Karahantepe Arkeolojik Kazı Başkanı da olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ise Göbeklitepe kültürü ve Karahantepe başta olmak üzere bu çevredeki yerleşim ve neolitik dönemden kalma yaşam izlerine dair bilgiler verdi.

Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Karul, Göbeklitepe'nin çevresine bakıldığında burada keşfedilenin ne olduğunun daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Türkiye için 2019 Göbeklitepe Yılı'nın nasıl geçtiği sorusu üzerine Karul, böyle bir şeyin hazırlıklarının birkaç yıl öncesinden başlaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Göbeklitepe'nin buna fırsatı olmadı. Çünkü orada koruma çatısı biter bitmez, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi ki bu zaten hiç beklemediğimiz, o bölgeye bir turist akınına sebep oldu. Bütün bunlarla yerelde özellikle müze, bölgede çalışan arkeologlar, bunları yürütmek bile çok büyük bir şeydi. UNSECO'ya girmek çok büyük bir sürpriz oldu. Şunu söyleyebiliriz ki herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Çok büyük çaba gösterildi. Ama daha önce hazırlanmaya başlasak, daha fazlası olabilirdi."

Göbeklitepe'ye geçen yıl 7-8 ay içerisinde 400 bin civarında ziyaretçinin geldiğini anımsatan Karul, "Çok büyük bir rakam bu. Bu rakamın çoğunluğu yerli turist. Yurt dışından böyle bir seyahati organize etmek için sanırım zaman bulamadılar. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğiniz zaman orayı mutlaka ziyaret edecek milyonlarca kişi olacaktır. Yurt içindeki ziyaretçi kalabalığının zaman içinde uluslararası düzeyde de artacağını düşünmemiz lazım. Bu sayı azalmayacak, bir süre artarak devam edecek." diye konuştu.