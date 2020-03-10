Roma'da halk süpermarketlere akın etti - Son Dakika
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Roma'da halk süpermarketlere akın etti

1 saat önce

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek, market alışverişi yaptı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek, market alışverişi yaptı. Bazı müşterilerin endişeli ve gergin oldukları görüldü.

Roma'da halk süpermarketlere akın etti

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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