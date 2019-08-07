Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro
38 dakika önce
İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı
İtalya
'nın başkenti Roma
'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı.
Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:54
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