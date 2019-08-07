Son Dakika Haberleri: Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro
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Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro

38 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı

Roma'da İspanyol Merdivenleri'ne oturma yasağı; cezası 160 euro, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanları arasında başı çeken İspanyol Merdivenleri'nde oturmak yasaklandı.

Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti.
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İtalya, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:54 
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