"Karabağ Zaferi"nin yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan- İtalya Birliği tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü vesilesiyle konser düzenlendi.

Azerbaycan'ın geçen yıl elde ettiği Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Roma'nın merkezindeki tarihi San Paolo Entro Le Mura Kilisesi'ndeki "Zafer için Barış" konseri gerçekleştirildi.

Konsere, İtalya'da öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler ve Azerbaycan dostu İtalyanlar katıldı.

Konserde, İtalyan sanatçılar soprano Carmela Maffongelli, tenor Adriano Gentili, bariton Massimo Di Stefano, "En güzel opera aryaları" başlıklı program çerçevesinde ünlü aryaları seslendirdi.

Konseri düzenleyen Azerbaycan-İtalya Birliği Başkanı Farid Abbasov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz bugün Roma'da zafer gününü kutluyoruz. Bir yıl önce Azerbaycan ordusu Şuşa'yı işgalden kurtardı. Roma'da İtalya'nın başkentinde, bu güzel günde bu konserle zaferimizi kutluyoruz. Azerbaycan askerlerinin ve şerefli Azerbaycan ordusunun kurtardığı Şuşa şehrinin, Azerbaycan'ın medeniyet merkezi olan Şuşa'nın günüdür bugün." ifadelerini kullandı.

Konser öncesinde Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Karabağ'da çekilmiş fotoğraflar sergilendi.