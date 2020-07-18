Roma'da konser salonuna Morricone'nin adı verildi - Son Dakika

Roma'da konser salonuna Morricone'nin adı verildi

Roma'daki Parco della Musica konser salonunun ismi değiştirilerek, salona geçen hafta hayata veda eden müzik filmlerinin efsane bestecisi Morricone'nin ismi verildi.

Roma'daki Parco della Musica konser salonunun ismi değiştirilerek, salona geçen hafta hayata veda eden müzik filmlerinin efsane bestecisi Morricone'nin ismi verildi.Roma Belediye Meclisi, şehrin en ünlü konser salonlarından biri olan Parco della Musica'nın adını değiştirerek salona geçen hafta hayatını kaybeden ünlü besteci Ennio Morricone'nin adını verdi.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu


Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bu isim değişikliğiyle onurlandırılan Morricone'nin eserlerini överek, şehrin ünlü müzisyene olan sevgisinin devam edeceğini söyledi. Raggi, "yarattığı her eserle sonsuza kadar hafızalara kazınan Morricone'yi unutmayacaklarını" ifade etti.


Dünyaca ünlü bestecinin oğlu Andrea Morricone, Cuma günü belediye binasında Senta Cecilia ulusal müzik akademisinin verdiği özel konseri yönetti.


Efsaneye dönüşen sayısız eser Morricone, 1928'de Roma'da doğdu. Altı yaşında ilk bestelerini yapmaya başlayan Morricone, 12 yaşındayken Santa Cecilia Konservatuarı'na girdi.


1961'de film müzikleri bestelemeye başlayan İtalyan müzisyen, 450'den fazla film ve televizyon dizisinin müziklerine imza attı. Morricone'nin müziklerini bestelediği filmler arasında, "İyi, Kötü ve Çirkin", "Bir Zamanlar Amerika'da", "Bir Avuç Dolar" gibi kült filmler yer alıyor.


Defalarca Oscar'a aday gösterilen müzisyen, 2007'de layık görüldüğü "Onur Ödülü" dışında Akademi'den her defasında eli boş döndü. 2016 yılında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "The Hateful Eight" filmi için yaptğı müziklerle bu döngüyü kırarak, "En İyi Film Müziği" dalındaki ilk Oscar heykelciğini kucakladı.


Morricone, 6 Temmuz'da 91 yaşında Roma'da hayata gözlerini yumdu.


Roma, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:39 

Son Dakika Yaşam Roma'da konser salonuna Morricone'nin adı verildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 07:01:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Roma'da konser salonuna Morricone'nin adı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]