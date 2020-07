Roma'da konser salonuna Morricone'nin adı verildi - Son Dakika

Roma'daki Parco della Musica konser salonunun ismi değiştirilerek, salona geçen hafta hayata veda eden müzik filmlerinin efsane bestecisi Morricone'nin ismi verildi.Roma Belediye Meclisi, şehrin en ünlü konser salonlarından biri olan Parco della Musica'nın adını değiştirerek salona geçen hafta hayatını kaybeden ünlü besteci Ennio Morricone'nin adını verdi.



Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bu isim değişikliğiyle onurlandırılan Morricone'nin eserlerini överek, şehrin ünlü müzisyene olan sevgisinin devam edeceğini söyledi. Raggi, "yarattığı her eserle sonsuza kadar hafızalara kazınan Morricone'yi unutmayacaklarını" ifade etti.



Dünyaca ünlü bestecinin oğlu Andrea Morricone, Cuma günü belediye binasında Senta Cecilia ulusal müzik akademisinin verdiği özel konseri yönetti.



Efsaneye dönüşen sayısız eser Morricone, 1928'de Roma'da doğdu. Altı yaşında ilk bestelerini yapmaya başlayan Morricone, 12 yaşındayken Santa Cecilia Konservatuarı'na girdi.



1961'de film müzikleri bestelemeye başlayan İtalyan müzisyen, 450'den fazla film ve televizyon dizisinin müziklerine imza attı. Morricone'nin müziklerini bestelediği filmler arasında, "İyi, Kötü ve Çirkin", "Bir Zamanlar Amerika'da", "Bir Avuç Dolar" gibi kült filmler yer alıyor.



Defalarca Oscar'a aday gösterilen müzisyen, 2007'de layık görüldüğü "Onur Ödülü" dışında Akademi'den her defasında eli boş döndü. 2016 yılında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun "The Hateful Eight" filmi için yaptğı müziklerle bu döngüyü kırarak, "En İyi Film Müziği" dalındaki ilk Oscar heykelciğini kucakladı.



Morricone, 6 Temmuz'da 91 yaşında Roma'da hayata gözlerini yumdu.