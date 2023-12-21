 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Roma'da 2300 yıllık mozaik bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Roma'da 2300 yıllık mozaik bulundu

Roma'da Palatine Tepesi'nde yapılan beş yıllık kazıda, M.Ö. 1. veya 2. yüzyıla tarihlenen lüks bir ziyafet salonu keşfedildi. 2,300 yıl öncesine ait 25 metrekarelik mozaik, deniz ve kara zaferlerini tasvir ederek zengin aristokratın gösterişli duvar dekorunu sergiliyor. Mozaik, Roma'nın zengin malikanesinin bir parçası olarak, açık hava ziyafet salonunun yaz aylarında misafirleri ağırlamak için kullanıldığı düşünülen bir "mücevher" niteliğindedir.

Roma\'da 2300 yıllık mozaik bulundu
21.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 12:09
Abone Ol

Roma'nın Palatine Tepesi'nde yapılan beş yıllık kazıda, M.Ö. 1. veya 2. yüzyılda inşa edilen lüks bir ziyafet salonu keşfedildi. 2,300 yıl öncesine ait olan ve parlak renkli duvar mozaikleri içeren bu keşif, büyük bir aristokrat malikânesinin bir parçasıdır.

Mozaik, inci, kabuk, mercan, değerli cam parçaları ve mermer taneleri kullanılarak özenle oluşturulmuş ve zafer sahnelerini içermektedir.

Arkeologlara göre, mozaikteki zafer detayları, muhtemelen oldukça varlıklı bir aristokratın finanse ettiği ve kazandığı deniz ve kara savaşlarını anan bir duvar dekorasyonu olarak dikkat çekiyor. 25 metrekarelik bir alana sahip olan ve bir bahçeyi gören açık hava ziyafet salonu, yaz aylarında misafirleri ağırlamak için kullanılmış olabilir.

Mozaik, Roma'nın ünlü Palatine Tepesi'nde bulunan bu zengin malikanenin bir parçasıdır ve 2023'ün başlarında halka açılacaktır.

Roma'da mercan ve deniz kabuklarından yapılmış 2300 yıllı mozaik bulundu
Roma'da mercan ve deniz kabuklarından yapılmış 2300 yıllı mozaik bulundu
Roma'da mercan ve deniz kabuklarından yapılmış 2300 yıllı mozaik bulundu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sanat
YORUMLAR

Roma, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Sanat Roma'da 2300 yıllık mozaik bulundu - Son Dakika


11:21
Motorine okkalı zam geliyor Motorine okkalı zam geliyor
11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:13
Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı. Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13
Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:11
'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağıran kadına tekme attı "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03
Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım

Son Dakika
11:21 Motorine okkalı zam geliyor
11:13 Dolar/TL 29,12'den tamamladı, Euro ve Sterlin ne kadar? Fed faiz indirimine ne zaman başlayacak? Gözler Merkez Bankası'nda. Piyasalar veri akışına odaklandı.
11:13 Naci Görür, İBB adayı mı oluyor? İmamoğlu'na rakip olacağı iddialarına yanıt verdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 65 bin lira tazminat kazandı
11:11 "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
11:08 İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti
11:03 Yeni yılda asgari ücretle birlikte birçok kalemde değişiklik olacak
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gram fiyatı 1.908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 12:39:57. #1.11#
SON DAKİKA: Roma'da 2300 yıllık mozaik bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement