Roma'da metro treni Ukrayna bayrağının renkleriyle kaplandı - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'da metro hatlarında çalışan bir trenin içi," Ukrayna'da barış" çağrısıyla Ukrayna bayrağının sarı-mavi renkleriyle kaplandı.

Roma Belediyesinin toplu taşımadan sorumlu kurumu, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik "barış" çağrısı yapan bir girişimde bulundu.

Kent merkezindeki ana arterlerden geçen Battisitini ve Anagnina durakları arasındaki A Hattı'nda ulaşımı sağlayan bir trenin içi, Ukrayna bayrağının sarı-mavi renkleriyle kaplandı.

Sarı-mavi renkli trende yolcuların oturduğu koltuk ve panolara İngilizce ve Ukraynaca "Barış" yazıldı.

Söz konusu trene, kent sakinlerinde ve Roma'ya gelen turistlerde büyük ilgi gösterdiği ve sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.