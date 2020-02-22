Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu - Son Dakika Dünya

Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu

6 saat önce

Roma’da şehrin efsanevi kurucusu Romulus’a ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu

Roma'da şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen lahit bulundu, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'nın kalbindeki Forum alanında aylarca yapılan kazı sonrası şehrin kurucusu Romulus'a ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu.


Forum'un altında yanında daire biçiminde bir sunak ile birlikte keşfedilen lahitte herhangi kalıntıya rastlanmadı. Bu nedenle arkeologlar MÖ 6. yy'a ait bu lahitin şehrin efsanevi kurucusu Romulus'a ait olup olmadığı konusunda emin olamıyor.

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İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:39 
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