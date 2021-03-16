Roma'da taksiciler, birlik ve vakıflardan yaşlıların aşılama merkezlerine götürülmesine yönelik örnek proje - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'daki taksiciler, farklı birlik ve vakıfların desteğiyle yaşlıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olabilmesi için merkezlere ücretsiz getirilip götürülmesine yönelik bir proje hayata geçirdi.

İtalya Ulusal Sigorta Firmaları Birliğinin (ANIA) öncülüğünde, 3570 Radio Roma Taksi Kooperatifi ve Indagini3 tüketici araştırmaları vakfı ile çevreci Univerde vakfının, 80 yaş ve üzerindeki kişilerin aşılanmasını kolaylaştırmaya yönelik "Sana refakat ediyorum" adıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesini, AA muhabiri bir Roma taksisinde izledi.

Projeye öncülük eden ve finansmanına katkı veren ANIA'nın Genel Sekreteri Umberto Guidoni, "ANIA olarak her zaman vatandaşlarımıza yakın olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle yalnız olan yaşlı vatandaşlarımızın aşı merkezlerine ulaşmakta güçlük çektiklerine dair haberler aldık. Aynı zamanda Romalı taksiciler de bu salgın süresince ciddi ekonomik kayıp yaşadı. Bu konuda iki tarafın da faydalanacağı bir hizmet yapmanın gerekli olduğunu düşündük. Bunlardan biri, Kovid-19'dan ciddi şekilde etkilenen yaşlı vatandaşlarımızın aşılama merkezlerine götürülmesi bir diğeri de taksicilere ekonomik anlamda destek olarak bir el vermek." ifadesini kullandı.

21 yıldır taksi şoförlüğü yapan ve ilk kez böyle bir projede yer aldığını anlatan Walter Sacco da "ANIA ile hayata geçirmeye karar verdiğimiz üzere 80 yaş ve üzeri insanları aşılamaya götürüyoruz. Bunun önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Yaşlı insanlar yalnızlar ve yardım edecek kimseleri bulunmuyor. 3570 Radio Roma Taksi Kooperatifi, ülkede herkesin en kısa sürede aşılanmasına katkıda bulunacak böyle bir girişime kesinlikle katılmaya karar verdi. Burada en zayıf halkayı tabii ki yaşlılar oluşturuyor." diye konuştu.

İtalya'nın bu salgında çok fazla insanını kaybettiğini belirten Sacco, "100 bin ölüyü geçtik. Bu çok çarpıcı bir sayı. Ölenlerin hemen hemen hepsi yaşlı. Bunların çoğu büyükanne ve büyükbabalar. Bizim yaşı büyük meslektaşlarımız da var. Mesleği bırakanlar da oldu. İtalya için zor zamanlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu proje gerçekten işe yarıyor ve İnsanlar bu hizmetten memnun." diyen Sacco, vatandaşların "Sana refakat ediyorum" kampanyasından yararlanabilmesi için santrali aradığında bunu özel olarak talep edip, rezervasyon yaptırması gerektiğini ifade etti.

Kampanyanın daha da genişletilebileceğini şu an sadece başkentte uygulamaya konulduğunu dile getiren Sacco, "ANIA ve belki başka vakıfların da desteğiyle bu yaş sınırının 75'e hatta 70'e de çekilme imkanı olabilir. Neden olmasın? Bu herkes için iyi bir şey. Diğer şehirlere de yayılabilir." yorumunu yaptı.

-"Son derece faydalı"

Taksi şoförü Sacco, ikametinden aldığı 87 yaşındaki Lucia Lioi ve kızı Pina'nın rezervasyon ve kimlik bilgilerini kontrol ettikten sonra onları San Giovanni hastanesindeki aşı merkezine götürdü.

Aşı merkezi girişinde, "Sana refakat ediyorum" kampanyasını değerlendiren Pina, "Bu son derece olumlu bir kampanya çünkü hepimizin sevdiklerimizi aşı merkezine götürebilecek durumu yok. Çünkü Roma büyük bir şehir, yoğun trafik var, park yeri bulmak bir sorun. Taksilerin bu girişimine gerçekten ihtiyaç vardı ve gelecek için de gerçekten olumlu." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un hayatlarında halen belirleyici bir rol oynadığına dikkati çeken Pina, "Belli bir yaşı olan insanlar için İtalya'da gerçekten çok iyi bir girişim. Son derece faydalı." diye konuştu.

Pina, taksicilerin bu hizmet sırasında son derece nazik olduklarını ve annesinin de hizmetten memnun kaldığını sözlerine ekledi.

Taksi şoförü Sacco, San Giovanni hastanesinde Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu alan Lioi ve kızını daha sonra tekrar evlerine bıraktı.