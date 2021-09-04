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Roma'da Tiber Nehri'nde binlerce ölü balık: "Nedeni kent sokaklarının pisliği olabilir" - Son Dakika
BBC

Roma'da Tiber Nehri'nde binlerce ölü balık: "Nedeni kent sokaklarının pisliği olabilir"

04.09.2021 15:41
Roma'da Tiber Nehri'nde binlerce ölü balık:

İtalya'nın başkenti Roma'nın içinden geçen Tiber Nehri'ndeki balık ölümlerine şehrin kirliliğinin yol açtığı öne sürülüyor.

İtalya'nın başkenti Roma'nın içinden geçen Tiber Nehri'nde binlerce balığın ölmesi ve kıyılara vuran ölü balıkların günlerdir temizlenmemesi endişe yarattı. Balık ölümlerine şehrin kirliliğinin yol açtığı iddiaları da, gelecek ay yapılacak belediye seçimleri öncesinde kentin müzminleşen kirlilik sorununu yeniden tartışmaya açtı.

Ağustos ayı sonunda kentte etkili olan yağışlar sonrası, Tiber Nehri'nin yüzeyi öbekler halinde ölü balıklarla doldu. Kent merkezindeki Sant'Angelo Kalesi kıyılarından, nehrin denize döküldüğü Fiumicino ilçesine kadar birçok noktada binlerce balık ölüsü çürümeye başladı.

Fiumicino'da, nehrin denize plastik atık taşımasını engellemek için kurulan bariyerlere birkaç gün içinde 6 ton balık leşi takıldı.

Hem bu toplu balık ölümünün sebebi hem de ölü balıkların günlerce temizlenmemesi tartışmalara yol açtı.

İtalyan basını, Tiber Nehri'nde benzer toplu balık ölümlerinin geçen yıl Mayıs ve Haziran aylarında da, yine yağışlar sonrası görüldüğünü vurguladı.

Daha önceki vakalarda, tarımda kullanılan pestisitlerin yağmur sularıyla nehir sularına karıştığından şüpheleniliyordu. Ancak bu kez Ağustos sonunda, zirai ilaçlamaların yapıldığı dönemden çok sonra benzer bir vaka yaşanması soru işaretlerini artırdı.

Alınan örnekler üzerindeki incelemeler sürerken uzmanların üzerinde durduğu şüpheler arasında "Roma'nın kirliliği" de var.

'Kimyasal bomba' etkisi

İtalyan basınına göre emniyet müdürlüğünün "nehir polisi" birimi balık ölümlerine, Roma sokaklarında biriken kirin yağmur sonrası nehre karışmasının yol açtığı ihtimalini değerlendiriyor.

La Repubblica gazetesi, balıkların "şehrin pisliği nedeniyle zehirlenmiş olmasının en fazla ihtimal verilen teori" olduğunu yazdı. Gazete, "Sokakların temizlenmemesi, yolların ve rögarların yetersiz bakımı ölümcül bir karışım" diye yazdı.

Roma'daki Tor Vergata Üniversitesi'nden kent faunası uzmanı Doçent Bruno Cignini de bu tezi destekledi. La Stampa gazetesinde konuşan Cignini, araçlardan salınan egzoz gazı kalıntılarının yollarda birikmesinin "bir kimyasal bomba" etkisi yapabileceğini söyledi.

Roma'da yeterince sık toplanmayan çöpler, temizlenmeyen sokaklar ve rögar kapakları son yıllarda özellikle sıcak yaz aylarında kent sakinlerinin en büyük şikayetlerinden biri. 3-4 Ekim'de yapılacak belediye seçimleri öncesinde toplu balık ölümleri bu sorunu yeniden gündeme getirdi.

La Repubblica balık ölümlerinin, 2016'dan beri belediye başkanlığı yapan ve gelecek ayki seçimlerde yeniden aday olan Virginia Raggi'yi "utandırdığını" yazdı.

Il Tempo gazetesi de balıkların Roma'nın kirliliği nedeniyle öldüğü iddiasını duyurduğu haberinde, "Bu tez, Belediye Başkanı Virginia Raggi yönetiminde başkentte yaşanan çürümenin hayal edilemez seviyelere ulaştığını gösteren bir utanç vesilesi" dedi.

Öte yandan balık ölümlerinin olası sebepleri arasında, nehre yasadışı biçimde zehirli atık boşaltılması ya da sızıntı ihtimalleri de değerlendiriliyor.

La Repubblica ise "Sokakların, rögarların, kanalizasyonun bakımsızlığı ana neden değilse bile yan neden olabilir" diye yazdı.

Yaban domuzları atışması

Roma Belediye Başkanı Raggi'nin partisi 5 Yıldız Hareketi, "5 yıldız" olarak adlandırdığı kurucu değerleri arasında "çevre" başlığını da sayıyor. Tiber Nehri'ndeki balık ölümlerinin yanı sıra, kentin yeşil alanlarının bakımsızlığı, kirlilik, şehre yaban domuzlarının inmesi gibi birçok şikayette, 5 Yıldız Hareketi'nin vaatleriyle eylemleri arasında uyuşmazlık olduğu eleştirileri yükseliyor.

Balık ölümlerinin nedeni ve ölü balıkları toplamanın hangi kurumun sorumluluğunda olduğu tartışması da kent yönetimi ile bölge başkanlığını karşı karşıya getirdi. Kent yönetimi, sorunla bölge başkanlığına bağlı sağlık kurumunun ilgilenmesi gerektiğini, bölge sağlık otoritesi ise bunun belediye başkanının görevi olduğunu savunuyor.

Roma'nın bağlı olduğu Lazio bölgesinin başında, Demokratik Parti'den Nicola Zingaretti bulunuyor.

Gelecek ayki belediye seçimlerinde rakip olan iki partinin temsilcileri, Roma Belediye Başkanı Raggi ile Lazio Bölge Başkanı Zingaretti geçen haftalarda da kente inen yaban domuzu sürüleri nedeniyle çatışma yaşamıştı.

Zingaretti, toplanmayan çöplerin etrafında yaban domuzlarının ve farelerin dolaştığı eleştirisini yapmıştı. Belediye Başkanı Raggi ise sorunun bölge yönetiminden kaynaklandığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

Yaban domuzlarının ardından balık ölümleri tartışması da sürerken günlerdir nehir kıyısında bekleyen balık leşlerinin yol açtığı ağır koku nedeniyle bölgedeki işletmelerin ekonomik kayba uğradığı haberleri gelmeye başladı.

Yaz aylarında Tiber Nehri kıyısına kurulan bar ve kafelerin işletmecileri ağır koku yüzünden müşterilerin kaçtığından şikayet ediyor.

Sant'Angelo Kalesi yakınlarında nehir kenarındaki bir barın çalışanı La Stampa gazetesine, "Korkunç bir koku var. Müşteri sayımız çok azaldı. İnsanlar merdivenlerden nehir kıyısına inmeye başlıyor, kokuyu hissedip duruyor ve hemen geri çıkıyor. Masalarımız tamamen boş" dedi.

Il Tempo gazetesi de Tiber Nehri kenarında yürüyüş yapanlara maske takmalarını tavsiye etti ve "Covid bulaşması riski nedeniyle mi? Hayır, kokuşmuş balık ve durgun su kokusu nedeniyle" diye yazdı.

Roma'da Tiber Nehri'nde binlerce ölü balık: Nedeni kent sokaklarının pisliği olabilir
Roma'da Tiber Nehri'nde binlerce ölü balık: Nedeni kent sokaklarının pisliği olabilir

La Repubblica, İtalyan, İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Roma'da Tiber Nehri'nde binlerce ölü balık: 'Nedeni kent sokaklarının pisliği olabilir' - Son Dakika Dünya

BBC

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