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Roma'da 'Türkiye' tezahüratları - Son Dakika

Roma'da 'Türkiye' tezahüratları

11.06.2021 14:20

Roma'da 'Türkiye' tezahüratlarıAy-yıldızlı taraftarlar galibiyetten emin: "3 puan bizim olacak"Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/ROMA, (DHA) - A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kalırken, Roma sokaklarında 'Türkiye' tezahüratları...

Roma'da 'Türkiye' tezahüratları

Ay-yıldızlı taraftarlar galibiyetten emin: "3 puan bizim olacak"

Uğur DEMİRKIRDI-Serhan TÜRK/ROMA, (DHA) - A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaya saatler kalırken, Roma sokaklarında 'Türkiye' tezahüratları ve marşları yankılandı.

EURO 2020'nin açılış maçında A Grubu'nda Türkiye ile İtalya bu akşam TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 3'er bin Türk ve İtalyan ile 10 bin UEFA davetlisi ve sponsor misafiri olmak üzere, karşılaşmayı statta en fazla 16 bin kişi izleyebilecek.

SAATLER ÖNCESİNDEN GELDİLER

Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi. Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.

TARAFTARLAR DHA'YA KONUŞTU

Maçla ilgili tahminlerini Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonları aracılığıyla dile getiren taraftarlar, galibiyetten emin konuştu. Türk futbolseverlerin görüşleri şöyle:

"Stuttgart yakınlarından geldik. Ofansif bir oyun beklemiyorum yani biraz daha defansif, beraberlik getirecek gibi bir oyun içerisinde gibi olacağız ama hedef tabii ki 3 puan."

"En çok güvendiğimiz isim Burak Yılmaz. Fransa'da yaşadığı şampiyonluktan sonra da öz güvenli gelecektir. Bence 2-0 kazanacağız. İtalya 27 maçtır yenilmedi ama bizim de Şenol Güneş'imiz var. Çok güzel taktikler ile dize getirebileceğiz onları."

"Roma'yı yakarız ama ilk yarım saat kesinlikle gol yemememiz ve güzel oynamamız lazım. İlk yarım saati güzel atlattıktan sonra yeneceğimize yüzde 100 eminim. 1-0, 2-0 diyemem ama 3 puan bizim."

"Bizim için önemli olan bu formanın hakkını vermek. Milli takımımızdan bunu istiyorum: Formayı terletin, hakkını verin, gerisi gelir."

"İnşallah yeneceğiz, 3 puan bizim."

"Açılış maçı olması gerçekten çok önemli. Uzun zamandır Türkiye açılış maçına denk gelmedi. Benim seyrettiğim genelde açılış maçları sürprize gebe. Favori ev sahibi İtalya görünüyor olsa da A Milli Takım'ın uzun zamandır formda oluşundan dolayı bugünkü maçın beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. İçimdeki bir his de kazanacağız gibi geliyor. İtalyanların 27 maçtır yenilmeme rekoru bugün bitebilir."

"3-1 skor tahminim. Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Burak Yılmaz gol atar diye düşünüyorum. Normalde İtalya acayip güçlü bir takım ama bugün ben kazanacağımıza çok inanıyorum. 20 yıldır bekliyoruz bu anı."

"İnşallah bugün İtalyanlara sağlam bir savunma yaparak, 1-0 maç bizim olacaktır. Golü de Merih Demiral'dan bekliyorum."

"Türkiye'ye başarılar diliyorum. Polonya'dan geldik. Erasmus öğrencisiyiz. İnşallah yeneriz. Şampiyon Türkiye."

"Almanya Nürnberg'den geldik. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız atlatıp, inşallah finalde kupayı alarak evimize götüreceğiz."

"Ben de 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyorum. 3-0 maçı alacağız, hayırlısı olsun."

Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları
Roma'da 'Türkiye' tezahüratları

Burak Yılmaz, Türkiye, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Roma'da 'Türkiye' tezahüratları - Son Dakika Spor


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