Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
19 dakika önce
İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:34 Kaynak: DHA
'nın başkenti Roma
'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Araçların alevli şekilde yanması
Yaşanan panik anları
Bölgeden detaylar
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