Son Dakika Haberleri: Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
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Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı

1 saat önce

Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandıİtalya (DHA) ? İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.

Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı, System.String[]

Roma'da yangın 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı

İtalya (DHA) ? İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.

Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.

Roma, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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