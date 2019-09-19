Son Dakika Haberleri: Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
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Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı

1 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.

Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.


Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.


İtalya, Roma, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:20 Kaynak: DHA
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