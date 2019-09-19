Roma'da yangın: 2 otomobil ve 10 motosiklet yandı
1 saat önce
İtalya'nın başkenti Roma'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:20 Kaynak: DHA
'nın başkenti Roma
'da park halindeki otomobil ve motosikletler alevler içinde kaldı.
Yangın, başkent Roma'nın Prati bölgesinde çıktı. Park halinde bulunan araçlarda çıkan yangın sonrası, 2 otomobil ve 10 motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medya yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; olayla ilgili olarak polis ekiplerinin araştırma başlattığını; sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini duyurdu.
Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi! Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar