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Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar
6 saat önce
İtalya'nın başkenti Roma'da on yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bir grup yüzücü, yılbaşında Tiber Nehri'nin serin sularına daldıView on euronews.
İtalya'nın başkenti Roma'da on yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bir grup yüzücü, yılbaşında Tiber Nehri'nin serin sularına daldıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:06
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