Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Son Dakika Dünya

Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da on yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bir grup yüzücü, yılbaşında Tiber Nehri'nin serin sularına daldıView on euronews.

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İtalya'nın başkenti Roma'da on yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bir grup yüzücü, yılbaşında Tiber Nehri'nin serin sularına daldıView on euronews

Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar

İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:06 
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