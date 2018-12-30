Son Dakika Haberleri: Roma'da Yılbaşı Kutlamalarında Havai Fişek Yasağı

Roma'da Yılbaşı Kutlamalarında Havai Fişek Yasağı

39 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Roma'da Yılbaşı Kutlamalarında Havai Fişek Yasağı, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi tarafından imzalanan genelgeyle, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasına yasak getirildiği duyuruldu.

Raggi, vatandaşların güvenliği için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Roma'da geçmiş yıllarda yılbaşı kutlamalarında piroteknik ürünler kullanılmasından dolayı yaralanma vakaları oluyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:39 Kaynak: AA

Virginia, İtalya, Roma, Güncel
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