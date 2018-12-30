Roma'da Yılbaşı Kutlamalarında Havai Fişek Yasağı
39 dakika önce
İtalya'nın başkenti Roma'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.
İtalya
'nın başkenti Roma
'da yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve piroteknik ürünlerin kullanılması yasaklandı.
Roma Belediye Başkanı Virginia
Raggi tarafından imzalanan genelgeyle, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde havai fişek ile piroteknik ürünlerin kullanılmasına yasak getirildiği duyuruldu.
Raggi, vatandaşların güvenliği için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.
Roma'da geçmiş yıllarda yılbaşı kutlamalarında piroteknik ürünler kullanılmasından dolayı yaralanma vakaları oluyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:39 Kaynak: AA
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