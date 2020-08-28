Roma'dan ayrılması beklenen Cengiz Ünder'in Napoli'li Milik ile takası gündeme geldi

Önümüzdeki sezon Roma'da olmayacağına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder'in daha önce görüşme yaptığı Napoli'den Arkadiusz Milik ile takas edilebileceği gündeme geldi.

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport'un haberie göre kanat oyuncu ihtiyacı olan Napoli'nin Milik'i vererek Cengiz Ünder'i takasta kullanabileceği yazıldı. Cengiz Ünder'in geçen sezon düzenli forma şansı giyememesi nedeniyle ayrılmak istediği ve Milik'i almak için takasta kullanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Arkadiusz Milik

CALLEJON'UN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Bilindiği gibi Napoli'de geçtiğimiz günlerde Jose Callejon takımdan ayrıldığını açıklamış ve kanat transferi bir anda hız kazanmıştı.

Cengiz Ünder geçen sezon çıktığı 18 lig maçının 10'unde ilk 11'de oynamış ve 3 golle takımına katkı sağlamıştı.