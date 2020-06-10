Roma'dan Cengiz Ünder için transfer açıklaması!

Transferde adı Bayern Münih, Juventus ve Everton gibi takımlarla anılan Milli futbolcu Cengiz Ünder, gelecek sezon hangi takımın formasını giyecek? İtalya Serie A takımlarından Roma'nın ekonomik krizden kurtulmak için satmayı düşündüğü oyunculardan biri olan Cengiz Ünder için en az 30 milyon euro talep ediliyor.



Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Cengiz Ünder'in geleceği hakkında konuştu.



"ONU İSTEYEN BİRÇOK TAKIM VAR"



Petrachi, "Cengiz Ünder çok değerli oyuncu, ne olacağını birlikte göreceğiz. Şu anda onu isteyen birçok takım var." dedi.



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun 2023 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunuyor.



