Roma'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sezon başından bu yana transfer dönemlerinde adı Fenerbahçe ile anılan Kolarov, Roma ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.



Bu sezon başından bu yana ismi Fenerbahçe ile sık sık gündeme gelen Aleksandr Kolarov'dan sarı-lacivertlileri üzecek haber Roma'dan geldi. İtalyan ekibi, Sırp savunma oyuncusu ile olan sözleşmeyi uzattıklarını duyurdu. Daha önce 2019-2020 sezon başı transfer döneminde sarı-lacivertli renklere bağlanacağı iddia edilen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Roma temsilcisinde bulunan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmış oldu. - İSTANBUL