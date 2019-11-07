Roma'dan sürpriz 'Feda' önerisi!

Spor Arena Dış Haber | Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, sürpriz bir 'Feda' açıklaması yaptı.



Fazla maç oynamaktan şikayetçi olan Fonseca, şu sözleri kullandı;



"Daha iyi maçlar izlemek için maaşımı kesebilirim. Eve gittiğimde televizyonu açıp iyi maçlar izlemek istiyorum. Ancak tüm dünyada bu kadar fazla maç yapılınca futbolcuların her maç iyi oynaması imkansız. Eğer iyi maçlar izleyebilmek için daha az para alacaksam benim için problem değil."



Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü hatırlıyoruz...

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