Son Dakika Haberleri: Roma'dan sürpriz 'Feda' önerisi!
Son Dakika Spor Roma'dan sürpriz 'Feda' önerisi!

Roma'dan sürpriz 'Feda' önerisi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, sürpriz bir 'Feda' açıklaması yaptı.

Roma'dan sürpriz 'Feda' önerisi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, sürpriz bir 'Feda' açıklaması yaptı.


Fazla maç oynamaktan şikayetçi olan Fonseca, şu sözleri kullandı;


"Daha iyi maçlar izlemek için maaşımı kesebilirim. Eve gittiğimde televizyonu açıp iyi maçlar izlemek istiyorum. Ancak tüm dünyada bu kadar fazla maç yapılınca futbolcuların her maç iyi oynaması imkansız. Eğer iyi maçlar izleyebilmek için daha az para alacaksam benim için problem değil."


Cengiz Ünder'in Roma formasıyla attığı ilk golü hatırlıyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Cengiz Ünder, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı Real Madrid yenilgisi sonrasında Fatih Terim 5 futbolcuyu gönderiyor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın'a 4 maç ceza verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roma'dan sürpriz 'Feda' önerisi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]