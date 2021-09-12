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Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı - Son Dakika

Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı

12.09.2021 09:32
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı, System.String[]

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kayadan oyma mezarlar, defineciler tarafından tahrip edildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kayadan oyma mezarlar, defineciler tarafından tahrip edildi. Kaya mezarların kapakları çalındı, içleri boşaltıldı.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Büget Mahallesi'nde, Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma 2 bin yıllık kaya mezarlar yer alıyor. Özel olarak inşa edilen kaya mezarlar geçen süreçte defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler, kaya mezarların kapaklarını çalarak, içini tamamen boşalttı. Mezarlardan geriye kaya parçası kaldı.

Büget Mahallesi Muhtarı Haydar Oyardı, "Burada geçmişte Romalılar yaşamış. Tabi tam tarih yazmadığı için mezarları bulunanların kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Mezarları burada. Mezarlar tahrip olmuş. Kayanın üzerine kazılmış kapaklı mezarlar bulunuyor. Bu mezara cesetler konulduktan sonra üzeri kapakla kapatılıyormuş. Fakat tahrip olmuş. Kapakları da götürmüşler. Mezarlar boş kalmış. Yani mezarların içinde bir şey kalmamış. Defineciler burayı tahrip etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'Bölgede kaya mezarların dışında mağaraların da olduğunu söyleyen Oyardı, "Buranın turizme kazandırılması için yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Buraların temizliğini yaptıralım istiyoruz. Ziyaretçiler buraya gelip, rahatlıklar görsünler. Burada ne olduğunu herkes bilsin" dedi.

- Yeşilhisar
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı
Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı

Yeşilhisar, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Roma dönemi kaya mezarlarda defineci tahribatı - Son Dakika


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