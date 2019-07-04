Son Dakika Haberleri: Roma döneminden kalan köprünün restorasyonuna tepki
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Roma döneminden kalan köprünün restorasyonuna tepki

1 saat önce

TMMOB Gaziantep Şubesi ile Gaziantep Turizm Derneği tarafından, Araban ilçesindeki Roma dönemine ait Septimius Severus Köprüsü kalıntılarının restorasyonunun aslına uygun yapılmadığı iddia edildi.

Roma döneminden kalan köprünün restorasyonuna tepki, System.String[]
TMMOB Gaziantep Şubesi ile Gaziantep Turizm Derneği tarafından, Araban ilçesindeki Roma dönemine ait Septimius Severus Köprüsü kalıntılarının restorasyonunun aslına uygun yapılmadığı iddia edildi.
Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu, Mimarlar Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, Roma döneminden kalan köprünün restorasyonunun 7 Eylül 2015'de yapılan ihaleyle başlatıldığını kaydetti.
İhale tarihi itibarıyla Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce onaylanan bir restorasyon projesi bulunmadığını savunan Severoğlu, ihale gerçekleştirilmeden önce Kurul tarafından çeşitli kararlar alındığını aktararak, şunları kaydetti:
"Restorasyon projesi Kurul tarafından uygun bulunmamıştır. Ayrıca kararda kültür varlığı için 'Mülkiyeti Karayollarına ait' denilmektedir. Bu imkansızdır, Maliye Hazinesinindir. Revize restorasyon projesinin, yapının büyük bir kısmı yok olmasından dolayı mevcut kalıntıların yapının tamamlanarak, onarılması için yeterli veri sağlamadığı, işlevsel bir gereklilik bulunmadığı, tamamlama uygulamasının köprünün eksik verilerle rekonstrüksiyonu anlamına geleceği, böyle bir uygulamanın köprünün özgün kalıntılarına zarar vereceği ve çağdaş koruma yaklaşımlarına uymadığı gerekçeleriyle uygun olmadığına karar verilmiştir."
Severoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunun (KUDEB) restorasyon çalışmalarında devre dışı bırakıldığını dile getirerek, Rölöve Anıtlar Müdürlüğünden destek alınmadığını, Müzeler Müdürlüğü uzmanlarının iletişime geçmesine rağmen araştırma kazıları konusunda bu uzman kuruluşlara bilgi verilmediğini iddia etti.
Gaziantep Valiliğinin olaya el koyması gerektiğini ifade eden Severoğlu, ilgili kurum temsilcilerinin olacağı bir komisyonla bütün detayların incelenerek, restorasyon projesi onaylanmadan uygulama yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.
TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken de restorasyon uygulamalarının dünyanın her yerinde tartışılan bir konu olduğunu, yanlış uygulamalar yapıldığını aktardı.
Türkiye'nin restorasyon konusunda iyi olduğunu dile getiren Girişken, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hatalı uygulamalar yapılmaya devam ediyor. Aslında ülkemiz restorasyon konusunda geride değil. Teorik açıdan iyi olsa da pratikte uygulamada hala ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Roma döneminden kalan köprü, insanlığın ortak mirası. Burada yapılacak müdahalelerin geri dönüşü yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:13 Kaynak: AA
Gaziantep, Roma, Güncel
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