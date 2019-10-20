Roma dönemine ait 100 adet sikke ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen100 adet sikke ele geçirildi.



Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma neticesinde, Seyitgazi-Eskişehir yolu, Ayvalı mahallesi yol ayrımında 43 U 6798 plakalı otomobil durduruldu. İçerisinde bulunan İbrahim Durmuş (31) isimli şahsın üzerinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 adet sikke ele geçirildi.



Konuyla ilgili olarak Eskişehir Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli İbrahim Durmuş hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Araçta bulunan 100 adet sikkeye ise Eskisehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. - ESKİŞEHİR