Roma dönemine ait 150 sikke ele geçirildi
1 saat önce
Ağrı'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait 150 bronz sikke ele geçirildi.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:39 Kaynak: AA
'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde Roma
dönemine ait 150 bronz sikke ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucu takibe aldığı bir otomobil Doğubayazıt ilçesi Karabulak Yol Kontrol Noktasında durdurduğu bildirildi.
Açıklamada, ekiplerin araçta yaptığı aramada Roma dönemi ait 150 adet bronz sikke ele geçirildiği kaydedildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
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