Son Dakika Haberleri: Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikler ele geçirildi
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Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikler ele geçirildi

50 dakika önce

Şanlıurfa'da 'tarihi eser kaçakçıları'na yönelik yapılan operasyonda mozaik taşlardan örülmüş hayvan figürü ile Roma yazılı mozaikler bulunduEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, merkez Haliliye ilçesinde H.Ş.

Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaikler ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da 'tarihi eser kaçakçıları'na yönelik yapılan operasyonda mozaik taşlardan örülmüş hayvan figürü ile Roma yazılı mozaikler bulundu


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, merkez Haliliye ilçesinde H.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde tarihi eserleri sakladığına yönelik ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, evin bahçesinde mozaik taşlardan örülmüş hayvan figürü ve Roma yazılı mozaikler buldu. Şanlıurfa İl Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede mozaiklerin yaklaşık bin 500 ve 2 bin yıl öncesi Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edildi. Tarihi mozaikler müze müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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