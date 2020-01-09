Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar - Son Dakika

Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 5 heykel ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Roma dönemine ait 5 heykelle yakalandılar, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 5 heykel ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde oturan D.K. ve A.E.'de tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 3 heykel kafası ve 2 kadın heykeli ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen D.K. ve A.E., ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Tarihi eser niteliğindeki heykeller ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Eskişehir, Jandarma, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:12 Kaynak: DHA
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