Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu - Son Dakika

Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu

6 saat önce

BOLU'da, jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu, System.String[]

BOLU'da, jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmaların ardından Bolu'ya bağlı Çamyayla köyündeki bir evde arama yaptı. Evde, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.


Bolu, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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