Roma dönemine ait 5 toprak küp bulundu - Son Dakika

BOLU'da, jandarmanın bir eve düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı araştırmaların ardından Bolu'ya bağlı Çamyayla köyündeki bir evde arama yaptı. Evde, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.