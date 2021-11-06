Roma dönemine ait 866 parça tarihi eser yakalandı: 3 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 866 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, 5 Kasım Cuma günü saat 10.00 sıralarında ilçenin Güzelyaka köyünden A.B., Karakoç köyünde Y.A. ve ilçe merkezinden S.K. isimli 3 şahsın ellerinde bulunan tarihi sikke ve objeleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 742 adet sikke, 1 adet madeni heykel, 106 adet tarihi eser niteliği taşıyan madeni objeler, 16 adet tarihi eser niteliği taşıyan kilden yapılmış obje, 1 adet sütun altlığı olmak üzere toplam 866 parça malzeme ele geçirildi.

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserle ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK