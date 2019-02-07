Son Dakika Haberleri: Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tabloların Ele Geçirilmesi

Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tabloların Ele Geçirilmesi

1 saat önce

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli 2 tablonun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Roma Dönemine Ait Altın İşlemeli Tabloların Ele Geçirilmesi, System.String[]
Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın işlemeli 2 tablonun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Ocak'ta merkez Bağlar ilçesinde 2 adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek çerçevede birleştirilmiş 2 tablo bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Jandarma, Diyarbakır, Roma, Güncel
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