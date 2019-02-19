Son Dakika Haberleri: Roma Dönemine Ait Aslan Başı Heykeli Satarken Yakalandılar

Roma Dönemine Ait Aslan Başı Heykeli Satarken Yakalandılar

1 saat önce

ÇORUM'un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait aslan başı heykeli satmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.

Roma Dönemine Ait Aslan Başı Heykeli Satarken Yakalandılar, System.String[]
ÇORUM'un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait aslan başı heykeli satmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken otomobildeki E.Y. ve E.Ü. gözaltına alındı. 

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:09 Kaynak: DHA

İskilip, Çorum, Roma, Güncel
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