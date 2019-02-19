Roma Dönemine Ait Aslan Başı Heykeli Satarken Yakalandılar
1 saat önce
ÇORUM'un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait aslan başı heykeli satmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.
ÇORUM'un İskilip
ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma
dönemine ait aslan başı heykeli satmaya çalışan 2 kişi, yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine otomobili takibe aldı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken otomobildeki E.Y. ve E.Ü. gözaltına alındı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:09 Kaynak: DHA
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