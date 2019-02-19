Son Dakika Haberleri: Roma Dönemine Ait Aslan Heykeli Ele Geçirildi

Roma Dönemine Ait Aslan Heykeli Ele Geçirildi

1 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İskilip ilçesinde düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi.

Roma Dönemine Ait Aslan Heykeli Ele Geçirildi, System.String[]
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İskilip ilçesinde düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir aracı takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait aslan başı heykel ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen tarihi heykele el konulurken, olayla ilgili E.Y. ve E.Ü. adlı şahıslar gözaltına alındı.

(Bilal Arıcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:51 Kaynak: İHA

Jandarma, Roma, Güncel
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