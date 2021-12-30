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Roma dönemine ait çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler yakalandı - Son Dakika

Roma dönemine ait çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler yakalandı

30.12.2021 11:51

Çorum'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdini, internetten alıcı gibi kendileriyle bağlantı kuran jandarmaya satmak isteyen 5 kişi, yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili mücadele hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçleri definecileri ve kaçakçıları "Alıcı" kılığına girerek yakalıyor.

ROMA DÖNEMİNE AİT ÇOCUK LAHDİNİ SATMAYA ÇALIŞTILAR

Çorum'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdini internetten alıcı gibi kendileriyle bağlantı kuran jandarmaya satmak isteyen 5 kişi, yakalandı.

Roma dönemi çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler ava giderken avlandılar

LAHİT MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında kaçak kazı yapan kişilerin buldukları tarihi eseri, internet üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti. Şüphelilerle alıcı gibi bağlantıya geçen ekipler, verilen adrese baskın yaptı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahdinin ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi de gözaltına alındı. Lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Tarihi eser kaçakçılığı, Güvenlik güçleri, Çorum, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Roma dönemine ait çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Roma dönemine ait çocuk lahdini satmaya çalışan defineciler yakalandı - Son Dakika
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