Roma dönemine ait heykelleri satmaya çalmışırken yakalandılar - Son Dakika

Eskişehir'de Roma dönemine ait heykelleri satmak isteyen 2 şüpheli jandardma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda E.G. ve Y.M.Ö.'nün ellerinde Roma dönemine ait bulunan iki heykeli satmaya çalıştığını belirledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramalarda iki heykel ele geçirilirken, E.G. ve Y.M.Ö. gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR