Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi - Son Dakika
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Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi

24.06.2022 11:09
Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bandırma'da belirlenen adrese operasyon yaptı. Belirlenen adresteki evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen mezar steli ve Bizans döneminden kalma iki amfora ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

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Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi - Son Dakika
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