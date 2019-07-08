Son Dakika Haberleri: Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi
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Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi

1 saat önce

Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı kadın heykeli ele geçirildiDENİZLİ - Denizli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait, kanatları olan 3 başlı mermerden yapılma kadın heykeli ele geçirildi.

Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi
DENİZLİ - Denizli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait, kanatları olan 3 başlı mermerden yapılma kadın heykeli ele geçirildi. Kaçakçılık yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte toplayıcı adı altında maddi değeri yüksek tarihi eserlerin yasa dışı yollarla satışının yapılacağı üzerine harekete geçti. Yürütülen teknik takip ve inceleme sonucu tespit edilen kaçakçılık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kullandığı belirlenen 2 aracı takibe aldı. Araçlara operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçlarda yapılan aramada Roma dönemine ait 3 başlı 'Güzel kadın' olarak tasvir edilen mermer heykel ele geçirildi.
Müze Müdürlüğünce uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri tarafından incelenen heykelin, Roma dönemine ait üç adet kadın başı olduğu ve her iki yanında ellerinde meşale figürü olarak tasvir edildiği, arkada kanat figürlerinin olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen eserin korunması gerekli kültür varlığı orijinal envarterlik değerinde ve müzede bulunması gereken tarihi eser olduğu bildirildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Roma dönemine ait kanatlı ve 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Denizli, Roma, 3. Sayfa
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