Roma Dönemine Ait Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi
1 saat önce
Eskişehir'de tarihi eser niteliğinde mermer kral heykelini satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de tarihi eser niteliğinde mermer kral heykelini satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, olay, Eskişehir'in Mahmudiye
ilçesinde yaşandı. İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, alınan ihbarlar neticesinde elinde bulunan tarihi eseri satmaya uğraştığı iddia edilen Ayhan B.'ye ait otomobili Eskişehir- Konya
karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma
dönemine ait olduğu değerlendirilen çuval içine gizlenmiş bir mermer kral heykeli ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:06 Kaynak: İHA
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