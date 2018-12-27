Son Dakika Haberleri: Roma Dönemine Ait Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi

Roma Dönemine Ait Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi

1 saat önce

Eskişehir'de tarihi eser niteliğinde mermer kral heykelini satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

Roma Dönemine Ait Mermer Kral Heykeli Ele Geçirildi, System.String[]
Eskişehir'de tarihi eser niteliğinde mermer kral heykelini satmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbarlar neticesinde elinde bulunan tarihi eseri satmaya uğraştığı iddia edilen Ayhan B.'ye ait otomobili Eskişehir- Konya karayolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çuval içine gizlenmiş bir mermer kral heykeli ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

Mahmudiye, Roma, Eskişehir, 3. Sayfa
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