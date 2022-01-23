ROMA DÖNEMİNE AİT MEZAR TAŞLARIYLA YAKALANDILAR - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezar taşları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta bazı kişilerin ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Araştırma sonunda Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Y.F. ve İ.C.'nin kaçak kazıda buldukları çocuk mezar taşlarını satmak istedikleri tespit edildi. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Y.F. ve İ.C.'nin iş yerine düzenlenen operasyonda, mezar taşları boş arı kovanlarının arasında bulundu. Ayrıca define aramakta kullanılan gaz maskesi, çeşitli malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezar taşlarını üzerindeki figürler dikkati çekti.