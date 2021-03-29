Roma dönemine ait tarihi eserleri İstanbul'a götürüp, satmak isterken yakalandı - Son Dakika

Roma dönemine ait tarihi eserleri İstanbul'a götürüp, satmak isterken yakalandı
29.03.2021 17:25
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eserleri İstanbul'a götürüp, satmak isteyen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde Roma
dönemine ait tarihi eserleri İstanbul
'a götürüp, satmak isteyen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada A.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelinin tarihi eserleri İstanbul'a satmak için götürdüğünü tespit etti. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 325 sikke, 1 insan figürlü minyatür madeni heykel, 1 hayvan figürlü minyatür madeni heykel, 1 mühür, 5 yüzük, 1 madeni ok ucu ve 5 madeni obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kırklareli
Son Dakika Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı