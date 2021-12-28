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ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

28.12.2021 13:46

ÇORUM'da düzenlenen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yüzüğü satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

ÇORUM'da düzenlenen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yüzüğü satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, alıcı gibi davranıp şüpheliyle iletişim kurdu. Buluşma noktasında şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde bulunan yüzüğe el konuldu.

Üzerinde kabartmalı insan figürü bulunan yüzük, incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

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İl Jandarma Komutanlığı, Sungurlu, Çorum, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZÜĞÜ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI - Son Dakika
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