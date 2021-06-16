Roma dönemine tarihi eserlerle yakalandılar - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde yapılan operasyon sonucu 2 şüpheliden, Roma Dönemi'ne ait çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Honaz ilçesinde 2 şüphelinin kaçakçılık yaptığına dair bilgi aldı. Harekete geçen ekipler yerleri tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ile birlikte 91 parçadan oluşan 1 adet Roma Dönemi'ne ait altın taç, 1 adet 5 parçadan oluşan altın süsü, 1 adet pişmiş toprak testi, 13 adet bronz obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - DENİZLİ