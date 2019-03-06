Roma Eserlerini Satmak İsterken Yakalandılar
56 dakika önce
Tokat'ta Roma Dönemi'ne ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, Tokat Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla yakalandı.
Tokat
'ta Roma
Dönemi'ne ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, Tokat Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa
'da 4 şahsın izinsiz yaptıkları kazı ile buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri il dışına götürerek satacakları istihbaratına ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, şüphelerden birisinin ilçeye bağlı Karayaka
beldesinde bulunan bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, aralarında gerdanlık, heykeller ve üzerinde Roma Dönemi'ne ait figürler bulunan toplamda 25 adet tarihi eser niteliğindeki obje bulundu. Ele geçirilen malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:13 Kaynak: İHA
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