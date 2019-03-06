Son Dakika Haberleri: Roma Eserlerini Satmak İsterken Yakalandılar

Roma Eserlerini Satmak İsterken Yakalandılar

56 dakika önce

Tokat'ta Roma Dönemi'ne ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, Tokat Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla yakalandı.

Roma Eserlerini Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
Tokat'ta Roma Dönemi'ne ait tarihi eserleri satmak isteyen 4 şüpheli, Tokat Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa'da 4 şahsın izinsiz yaptıkları kazı ile buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri il dışına götürerek satacakları istihbaratına ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, şüphelerden birisinin ilçeye bağlı Karayaka beldesinde bulunan bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, aralarında gerdanlık, heykeller ve üzerinde Roma Dönemi'ne ait figürler bulunan toplamda 25 adet tarihi eser niteliğindeki obje bulundu. Ele geçirilen malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Jandarma, Tokat, Roma, 3. Sayfa
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