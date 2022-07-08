ROMA FİGÜRLÜ HEYKELE TEKME ATIP, BENZİN DÖKEREK YAKTI - Son Dakika
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ROMA FİGÜRLÜ HEYKELE TEKME ATIP, BENZİN DÖKEREK YAKTI

08.07.2022 14:06

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, cadde üzerinde bulunan Roma figürlü heykele tekme attı, ardından da benzin döküp yaktı.

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi, cadde üzerinde bulunan Roma figürlü heykele tekme attı, ardından da benzin döküp yaktı. Heykel ve çevresinin zarar gördüğü olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında kentin işlek caddelerinden Işıklar Caddesi'ne sokak müzisyenleri, Atatürk Caddesi'ne de 'Romalılar Antalya'da' temalı heykeller yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektirdiği heykeller çeşitli zamanlarda zarar gördü ve onarıldı.

Atatürk Caddesi'ne bugün saat 05.00 sıralarında, bir kişi yanına geldiği 'Lidya Bank'tan elbisesini açarak para bekleyen Romalıyı temsil eden heykele tekmeyle vurdu, daha sonra yanındaki bidonda bulunan benzini döküp ateşe verdi. Şüpheli, alevler yükselince koşarak kaçtı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra su döküp yangına müdahale etti. Ardından bir kişi de yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü. Heykelin bulunduğu iş hanında da zarar oluştu. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

'NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUZ'

Esnaf Hüseyin Öztaş, "Sabah 05.00 sıralarında tahminim alkollü bir kişi önce heykele saldırıyor. Tekme atıyor sonra ayağını incitiyor. Daha sonra benzin döküp yakıyor. Neden yaptığını bilmiyoruz. Zarar veriyor sadece, turistik bir yerde olmaması gerekiyor. Hiç hoş değil. Gelen geçen bunu görüp soruyor. Neden, niçin yapıldı diye soruyorlar" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin heykelin onarımı için çalıştığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Antalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROMA FİGÜRLÜ HEYKELE TEKME ATIP, BENZİN DÖKEREK YAKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ROMA FİGÜRLÜ HEYKELE TEKME ATIP, BENZİN DÖKEREK YAKTI - Son Dakika
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