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Roma, forma satışından elde edeceği geliri koronavirüsle mücadeleye harcayacak
6 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek olmak için yeni bir kampanya başlattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek olmak için yeni bir kampanya başlattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, özel olarak üretilen 500 adet formanın satışa çıkarılacağı duyuruldu.
İtalyan ekibinin kuruluş tarihi olan 1927'ye atfen 192,7 avrodan satılacak formalardan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahipleri için harcanacağı belirtildi.
Roma, daha önce de koronavirüsle mücadele eden hastanelere destek için 500 bin avrodan fazla bağış toplamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:44 Kaynak: AA
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