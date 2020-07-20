Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan 23 yaşındaki milli futbolcu Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı.
Sezon başında Mert Çetin'i başkent ekibi Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında transfer eden Roma, forma şansı bulamayan genç oyuncuyu Verona'ya kiralık olarak gönderdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Verona Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Genç yıldızın satın alma opsiyonunun ise 15 milyon euro olduğu öğrenildi.
Bu sezon Roma formasını sadece 5 kez giyen Mert Çetin 3 sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart görmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:37
Son Dakika › Spor › Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Mert Çetin'i Verona'ya kiraladı - Son Dakika Spor
Son Dakika 23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 23:10 İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı