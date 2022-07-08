Roma heykelini önce tekmeledi, sonra bezin döküp yaktı - Son Dakika
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Roma heykelini önce tekmeledi, sonra bezin döküp yaktı

08.07.2022 12:12
Roma heykelini önce tekmeledi, sonra bezin döküp yaktı

Antalya'nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank" isimli Romalı heykelini tekmeleyen bir kişi, daha sonra benzin dökerek ateşe verdi.

Antalya'nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank" isimli Romalı heykelini tekmeleyen bir kişi, daha sonra benzin dökerek ateşe verdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işhanının önünde elbisesini açarak para bekleyen Lidya Bank heykelinin yanına saat 05.15 sırasında elinde benzin bidonuyla şüpheli bir kişi geldi. Bidonu kenara koyan şüpheli önce heykeli tekmeledi ve ardından bidondaki benzini heykelin üzerine döküp ateşe verdi. Şüpheli bir süre izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. Heykelin alev aldığını gören vatandaşlar ve bekçiler olay yerine geldi. Vatandaşlar yanan heykeli ve alev alan iş yerinin tavanını su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürdü.

Heykelin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 2010 yılında konulduğu öğrenildi. Yanan heykele bölgeden geçen turistler ve vatandaşlar meraklı gözlerle baktı. Heykelin büyük bölümünün yandığı ve siyahlaştığı, işyerinin tavanının da yandığı görüldü.

Öte yandan heykelin yandığı anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın heykelin yanına benzin bidonuyla geldiği, tekmelediği, daha sonra benzin döküp yaktığı görüldü. Bir süre elindeki çakmağı yakmaya çalışan şahıs, daha sonra yaktığı kağıdı heykelin üzerine attı ve heykel alev aldı. Vatandaşların ve bekçilerin koşarak yangını söndürdüğü anlar da kameraya yansıdı. Heykelin yandığı anları bir vatandaşta cep telefonu kamerası ile kaydetti.

"Turistler önünde fotoğraf çektiriyordu"

Heykelin bulunduğu bölgede esnaflık yapan Canbulut Çalışkan, "Belediye yaptı, kimisi kızıyor kimi gülüp geçiyor. Sabah geldiğimde yandığını gördüm. Kimin yaktığını bilmiyorum. Şaşırdım kaldım. Her turist önünden geçerken fotoğraf çektiriyordu. Şu an heykelin durumu çok kötü" dedi.

Heykelin yerinin yanlış olduğunu savunan Muhammet Koşar, "Lidya Bank, parayı bulan adamın heykeliymiş. Yanlış bir yerde. İki ay önce de bir yangın çıkmıştı. Buraya koyulması yanlış ama yakan da tam bir örümcek kafalı. Neye istinaden, neden yaktın. Tüm bina yanacaktı neredeyse" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Roma heykelini önce tekmeledi, sonra bezin döküp yaktı - Son Dakika

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