Son Dakika Haberleri: Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ' Veni, vidi, vici' sözünü söylediği kale ilgi görüyor
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Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ' Veni, vidi, vici' sözünü söylediği kale ilgi görüyor

7 saat önce

Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ' Veni, vidi, vici' sözünü söylediği kale ilgi görüyorTOKAT - Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Pontus Kralı II.

Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ' Veni, vidi, vici' sözünü söylediği kale ilgi görüyor

TOKAT - Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Pontus Kralı II. Pharnake karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği Zile kalesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde antik çağlarda bir höyüğün üzerine inşa edilen akropol özelliğine sahip Roma Kalesi tarihi özelliği ile turistlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. M.Ö. 47 yılında ünlü Roma İmparatoru Jül Sezar ile Pontus Kralı II. Pharnake "Farnas" arasında yapılan Altıağaç "Zela Savaşı" da söylediği ve Roma'ya gönderdiği Veni-Vidi-Vici (Geldim-Gördüm-Yendim) tarihin en kısa ve veciz mektubu kaleye değer katıyor. Bu anlamda Tokat'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi mekanlar arasında Zile kalesi ilk sıralarda yer alıyor. Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz, dünyaca ünlü olan kalenin tarihiyle ilgili bilgi vererek, "Bu kaleyi dünyaca ünlü yapan Jül Sezar'ın M.Ö 47 yılında yaptığı savaş sonrasında söylediği Veni-Vidi-Vici (Geldim-Gördüm-Yendim) sözüdür. Kaledeki mil taşlarında bu ibare yer almaktadır. Bu taşların kopyalarını alıp İngiltere'deki bazı müzelere götürdüler" dedi.

Zile kalesini gezen Aslı Sevi, tarihi hissederek tarihi bir mekanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özgür Uysal ise Zile kalesinin tarihi özelliği ile dikkatini çektiğini gezilebilecek nadir yerlerden birisi olduğunu kaydetti.

Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ' Veni, vidi, vici' sözünü söylediği kale ilgi görüyor

Sezar, Kale, Roma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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