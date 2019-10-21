Son Dakika Haberleri: Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor
Son Dakika Dünya Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor

Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor

32 dakika önce

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, deplasmanda oynadıkları Sampdoria maçında Romalı taraftarların yaptığı ırkçı tezahüratın sorumlularının bulunarak kendilerine stadyum yasağı getirileceğini açıkladı.

Roma ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi; suçlulara ömür boyu stadlara giriş yasağı geliyor, System.String[]

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, deplasmanda oynadıkları Sampdoria maçında Romalı taraftarların yaptığı ırkçı tezahüratın sorumlularının bulunarak kendilerine stadyum yasağı getirileceğini açıkladı.


Roma, Cenova ekibi Sampdoria ile deplasmanda oynayan lig maçında Sampdorialı siyahi futbolcu Ronaldo Vieira'ya yapılan ırkçı tezahürat sebebiyle daha önce özür dilemişti.

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İtalya Serie A, Sampdoria, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16 
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