Roma ırkçılık karşıtı logolu formayla mücadele edecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, sezonun kalan maçlarına "Siyahların hayatı değerlidir" logolu formayla çıkacak.



Roma Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 20 Haziran'da kaldığı yerden seyircisiz olarak başlayacak lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin formasında ırkçılık karşıtı logo olacağı belirtildi.



Başkent takımının formasının kol bölümünde, biri siyah bir beyaz tokalaşan el figürü üzerine "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Birlikte" yazan logo yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter paylaşımında, "Artık ırkçı olmamak yeterli değil. Irkçılık karşıtı olunmalı. Roma futbolcuları, kalan 12 Serie A maçında 'Siyahların hayatı değerlidir (Black lives matter)' yazılı logolu formayla sahada mücadele edecek." ifadeleri kullanıldı.



Roma Kulübü, Serie A'da bu sezon başında sık rastlanılan ırkçılık hadiselerine gösterdiği tepkilerle biliniyor.