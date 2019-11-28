Son Dakika Haberleri: Roma karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
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Roma karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında Başakşehir sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak.

Roma karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5'inci hafta maçında Başakşehir sahasında İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan mücadelede Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hatega'nın yardımcılıklarını ise Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.

Grup liderliği açısından büyük önem taşıyan müsabakada iki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:

BAŞAKŞEHİR: Mert - Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

ROMA: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko


Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:40 Kaynak: DHA
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